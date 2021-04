Rende. Il Comune chiude tutte le scuole fino a sabato per prudenza (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Comune di Rende chiude le scuole di ogni ordine e grado da domani martedì 13 aprile fino a sabato 17 compreso con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, la n. 1928 del 12/04/2021. Il sindaco Marcello Manna, nonostante la Calabria sia in zona arancione, ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza. Il sindaco inoltre ordina il divieto di assembramento nelle seguenti zone oggetto di particolare affollamento: piazza G. Matteotti, piazza Unità d’Italia, piazza Santo Sergio, Via G. Rossini, Via Marconi e relativa viabilità di accesso. Il popoloso Comune alle porte di Cosenza chiude le scuole citando la nota dell’ASP di Cosenza – Unità Operativa di Medicina Legale, del 12/04/2021 ad oggetto “Comunicazione casi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 aprile 2021) Ildiledi ogni ordine e grado da domani martedì 13 aprile17 compreso con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, la n. 1928 del 12/04/2021. Il sindaco Marcello Manna, nonostante la Calabria sia in zona arancione, ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza. Il sindaco inoltre ordina il divieto di assembramento nelle seguenti zone oggetto di particolare affollamento: piazza G. Matteotti, piazza Unità d’Italia, piazza Santo Sergio, Via G. Rossini, Via Marconi e relativa viabilità di accesso. Il popolosoalle porte di Cosenzalecitando la nota dell’ASP di Cosenza – Unità Operativa di Medicina Legale, del 12/04/2021 ad oggetto “Comunicazione casi ...

