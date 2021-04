Raggi, il Colosseo e l'arena di Nimes: staff sindaca fa mea culpa (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) - Virginia Raggi, il Colosseo e l'arena di Nimes: arriva la precisazione dello staff della sindaca di Roma sulla gaffe nel video sulla Ryder Cup che ha scatenato il popolo del web. "Ogni pretesto è valido per buttare fango su Virginia Raggi. Stavolta proviamo a discolparla: non è lei la colpevole. Siamo noi", scrive in un post su Facebook lo staff di Raggi. "Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un post con un video della Ryder Cup Europe per rilanciare la Ryder Cup che si terrà a Roma e Guidonia nel 2023: tra le immagini del video c'erano anche quelle della arena di Nimes, in Francia, inserite erroneamente al posto di quelle del Colosseo di Roma. Il video lo abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) - Virginia, ile l'di: arriva la precisazione dellodelladi Roma sulla gaffe nel video sulla Ryder Cup che ha scatenato il popolo del web. "Ogni pretesto è valido per buttare fango su Virginia. Stavolta proviamo a discolparla: non è lei la colpevole. Siamo noi", scrive in un post su Facebook lodi. "Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un post con un video della Ryder Cup Europe per rilanciare la Ryder Cup che si terrà a Roma e Guidonia nel 2023: tra le immagini del video c'erano anche quelle delladi, in Francia, inserite erroneamente al posto di quelle deldi Roma. Il video lo abbiamo ...

