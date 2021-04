Questa foto non mostra la commozione di Elisabetta II «per la morte del Principe Filippo» (Di lunedì 12 aprile 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra la Regina Elisabetta II mentre indossa un copricapo nero e piange commossa. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Le lacrime della Regina Elisabetta per la morte del Principe Filippo toccano il cuore…quanta tenerezza !!!». Il riferimento è alla notizia della morte avvenuta lo scorso 9 aprile del Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non è stata scattata ad aprile 2021 e non mostra la commozione della Regina per la morte del marito. La foto è ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 aprile 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata unachela ReginaII mentre indossa un copricapo nero e piange commossa. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Le lacrime della Reginaper ladeltoccano il cuore…quanta tenerezza !!!». Il riferimento è alla notizia dellaavvenuta lo scorso 9 aprile del, duca di Edimburgo e marito della Regina. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non è stata scattata ad aprile 2021 e nonladella Regina per ladel marito. Laè ...

