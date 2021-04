Primo Def Draghi: deficit oltre il 9,5%, crescita attesa 4% (Di lunedì 12 aprile 2021) A incidere sulla crescita del disavanzo pubblico il Primo scostamento di Bilancio già approvato dal Parlamento e utilizzato per finanziare il Decreto Sostegni e il peggioramento del quadro economico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) A incidere sulladel disavanzo pubblico ilscostamento di Bilancio già approvato dal Parlamento e utilizzato per finanziare il Decreto Sostegni e il peggioramento del quadro economico L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Primo Def Draghi: deficit oltre il 9,5%, crescita attesa 4% - AicsKhartoum : RT @aics_it: ????Ascolta il primo podcast della #CooperazioneItaliana La prima puntata è presentata da Emilio Ciarlo @satricum ...Perchè… - Chiaraaaaaa_def : RT @thwunknovn: mi devo delle scuse per aver messo sempre gli altri al primo posto e non me - 76ersPride : Primo T osceno e chiuso sotto di 10, 52-42. % orrende, def incerta e panchina inguardabile. Da sottolineare la prov… -