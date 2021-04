“Prendi una sciarpa e bendati”, follia di una prof durante l’interrogazione in dad: alunna umiliata (Di lunedì 12 aprile 2021) Follie da didattica a distanza. “Prenda una sciarpa e si bendi, voglio vedere se ha studiato davvero”. Deprecabile episodio accaduto in un istituto di Verona. Secondo quanto riporta La Repubblica, una studentessa di 15 anni si è bendato gli occhi con una sciarpa dopo indicazione della docente di lingua tedesca che non credeva alla sua bravura durante l’interrogazione. Con senso di disciplina la studentessa ha accettato, nonostante l’umiliazione per il fatto di essere vista da tutti i compagni di classe collegati in quel momento. “Prenda una sciarpa e si bendi”: follia di una prof a Verona “Mi sono sentita a disagio, come se mi stessero accusando di imbrogliare”, ha detto la giovane parlando con i rappresentanti d’istituto e con gli esponenti della Rete degli studenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Follie da didattica a distanza. “Prenda unae si bendi, voglio vedere se ha studiato davvero”. Deprecabile episodio accaduto in un istituto di Verona. Secondo quanto riporta La Repubblica, una studentessa di 15 anni si è bendato gli occhi con unadopo indicazione della docente di lingua tedesca che non credeva alla sua bravura. Con senso di disciplina la studentessa ha accettato, nonostante l’umiliazione per il fatto di essere vista da tutti i compagni di classe collegati in quel momento. “Prenda unae si bendi”:di unaa Verona “Mi sono sentita a disagio, come se mi stessero accusando di imbrogliare”, ha detto la giovane parlando con i rappresentanti d’istituto e con gli esponenti della Rete degli studenti ...

