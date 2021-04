Patrizia De Blanck in tv senza un dente | L' ho perso addentando un biscotto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Galici Un incipoche ore prima della registrazione ha obbligatoDea presentarsi davanti alle telecamere con il sorriso "azzoppato" La contessaDeè stata una delle ospiti di Avanti un altro versione serale, nella puntata in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sfidato la squadra degli opinionisti. La nobil donna è stata protagonista di un'ampia fetta del reality di Canale5 andato in onda da settembre fino ai primi di marzo e ha regalato simpatici siparietti al pubblico a casa. La socialite romana, classe 1940, è una delle più anziane concorrenti di sempre del reality di Cinecittà. Divertente e scanzonata, la contessa si è presentata davanti alle registrazioniun, scatenando l'ironia ...

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck

