OPA Creval | adesioni al 12 04 2021

(Teleborsa) – Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 12 aprile 2021, sono state presentate 6.415 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 9.389 richieste di adesioni, pari allo 0,013% dell'offerta. L'offerta iniziata il 30 marzo 2021 terminerà il prossimo 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

