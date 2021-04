Nuovi ristori, Azzolina: “Occorre fare presto” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare Nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusure. Ma Occorre fare presto. Le violenze vanno condannate, chi manifesta in modo pacifico va ascoltato”. E’ quanto afferma su Twitter Lucia Azzolina (foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ministra dell’istruzione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per darealle categorie danneggiate dalle chiusure. Ma. Le violenze vanno condannate, chi manifesta in modo pacifico va ascoltato”. E’ quanto afferma su Twitter Lucia(foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ministra dell’istruzione. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi ristori IoApro a Roma: 120 persone identificate, 6 in Questura e 2 pullman bloccati I manifestanti, tra i quali ristoratori, imprenditori e Partite Iva, chiedono al Governo Draghi non tanto nuovi ristori e sostegni, ma di poter riaprire le proprie attività commerciali , non solo per ...

Pd: 'Riaperture? Stop alla propaganda. Serve una 'road map' progressiva' Servono una nuova tornata di ristori, aiuti per sostenere i costi fissi ma anche interventi per la ... Il Pd è disposto a nuovi interventi sulle cartelle esattoriali? 'I condoni non ci piacciono. La ...

DL Sostegni bis entro Aprile, più ristori per Partite IVA e settori in crisi PMI.it Nuovi ristori, Azzolina: “Occorre fare presto” ROMA - "Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusure. Ma occorre fare presto. Le ...

Tasse, affitti giù e tavolini liberi per sostenere le imprese Le prime nuove misure per le piccole imprese arriveranno se tutto va bene ai primi di maggio. Ma governo e parlamento proveranno a dare appena possibile qualche segnale in risposta alla mobilitazione.

