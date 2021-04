Milano: chiama il 112 e minaccia di suicidarsi, studente tratto in salvo (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Armato di due coltelli, ha chiamato il 112 annunciando di volersi suicidare, ma i carabinieri, intervenuti in tempo, sono riusciti a dissuaderlo traendolo in salvo. E' accaduto questa mattina, intorno alle 8, a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano a un giovane di 19 anni. Il ragazzo, uno studente universitario, ha contattato il 112, annunciando di trovarsi sul ponte che attraversa il fiume Adda e di volersi uccidere. Pochi minuti dopo, è giunta sul posto una pattuglia della locale stazione. Il giovane era seduto sulla balaustra del ponte con due coltelli da cucina puntati alla gola; alla vista dei militari, ha gridato loro di non avvicinarsi. Sul posto sono quindi intervenuti i militari della compagnia di Cassano d'Adda, personale del 118, vigili del fuoco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr. (Adnkronos) - Armato di due coltelli, hato il 112 annunciando di volersi suicidare, ma i carabinieri, intervenuti in tempo, sono riusciti a dissuaderlo traendolo in. E' accaduto questa mattina, intorno alle 8, a Trezzo sull'Adda, in provincia dia un giovane di 19 anni. Il ragazzo, unouniversitario, ha contattato il 112, annunciando di trovarsi sul ponte che attraversa il fiume Adda e di volersi uccidere. Pochi minuti dopo, è giunta sul posto una pattuglia della locale stazione. Il giovane era seduto sulla balaustra del ponte con due coltelli da cucina puntati alla gola; alla vista dei militari, ha gridato loro di non avvicinarsi. Sul posto sono quindi intervenuti i militari della compagnia di Cassano d'Adda, personale del 118, vigili del fuoco di ...

