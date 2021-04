Milan, polemiche su Ibrahimovic: aperto per lui un ristorante in zona rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) Scoppia un’altra polemica intorno a Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, l’attaccante del Milan si sarebbe fatto aprire nella giornata di domenica (e quindi in piena zona rossa) il ristorante “Tano passami l’olio” di Tano Simonato in via Petrarca a Milano. Un pranzo al tavolo, ovviamente non consentito dalle norme anti-Covid, che sarebbe costato a Ibra e gli altri avventori 300 euro a testa. Il tutto mentre i dipendenti del ristorante, che a gennaio aveva aderito a “Io apro”, sono in cassa integrazione. A confermare la presenza di Ibra e di Ignazio Abate nel locale anche lo stesso Simonato, che però nega il pranzo: “Sono venuti a trovarmi con un altro carissimo amico, abbiamo bevuto un bicchiere di vino tra amici e dopo un paio d’ore sono andati ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Scoppia un’altra polemica intorno a Zlatan. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, l’attaccante delsi sarebbe fatto aprire nella giornata di domenica (e quindi in piena) il“Tano passami l’olio” di Tano Simonato in via Petrarca ao. Un pranzo al tavolo, ovviamente non consentito dalle norme anti-Covid, che sarebbe costato a Ibra e gli altri avventori 300 euro a testa. Il tutto mentre i dipendenti del, che a gennaio aveva aderito a “Io apro”, sono in cassa integrazione. A confermare la presenza di Ibra e di Ignazio Abate nel locale anche lo stesso Simonato, che però nega il pranzo: “Sono venuti a trovarmi con un altro carissimo amico, abbiamo bevuto un bicchiere di vino tra amici e dopo un paio d’ore sono andati ...

