L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali' (Di lunedì 12 aprile 2021) La pandemia di Covid - 19 è a un 'punto critico, con le infezioni che crescono in maniera esponenziale'. E' quanto afferma l'Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando: 'Tuttavia abbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladi Covid - 19 è a un ', con leche crescono in maniera esponenziale'. E' quanto afferma l'Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando: 'Tuttavia abbiamo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali' #Covid - AnnalisaChirico : Ranieri Guerra (Oms) è indagato a Bergamo per le presunte pressioni esercitate al fine di nascondere lo studio che… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali, ma ci sono ragioni per essere ottimisti' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali, ma ci sono ragioni per essere ottimisti' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali, ma ci sono ragioni per essere ottimisti' http… -