LIVE Musetti-Karatsev 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: piove sul Principato! Non si gioca prima delle 17.00 (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 15.30 Come riportato da LIVETennis, il prossimo aggiornamento avverrà alle 16.30 ma non si giocherà prima delle 17. 15.00 C’è attesa per scoprire la decisione dell’organizzazione a proposito dei match odierni. Secondo le previsioni meteo, dovrebbe piovere fino alle 21.30. 14.30 In attesa di capire di più e di possibili schiarite, non si dovrebbe scendere in campo prima delle 15.30. 14.00 Nessuna novità dal Monte Carlo Country Club su cui continua a piovere ininterrottamente: dovrebbero esserci schiarite nelle prossime ore. 13.30 Non ci sono novità ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 15.30 Come riportato daTennis, il prossimo aggiornamento avverrà alle 16.30 ma non si giocherà17. 15.00 C’è attesa per scoprire la decisione dell’organizzazione a proposito dei match odierni. Secondo le previsioni meteo, dovrebbere fino alle 21.30. 14.30 In attesa di capire di più e di possibili schiarite, non si dovrebbe scendere in campo15.30. 14.00 Nessuna novità dal Monte Carlo Country Club su cui continua are ininterrottamente: dovrebbero esserci schiarite nelle prossime ore. 13.30 Non ci sono novità ...

