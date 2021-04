Litiga con la figlia incinta: muore a 44 anni sbranata dai suoi bulldog (Di lunedì 12 aprile 2021) Elayne Stanley, 44 anni, mamma di tre figli, aveva iniziato a discutere con la figlia incinta, Louise Smith, quando i suoi cani, probabilmente per istinto di protezione, l’hanno attaccata fino a sbranarla. Il tragico episodio – riportato dalla BBC – è avvenuto a Widnes (Cheshire, Regno Unito) e risale in realtà a settembre 2019 ma Louise ha potuto testimoniare in tribunale solamente ora. Quello che è emerso è che i bulldog DJ e Billy in precedenza erano di proprietà di Paul Leigh, compagno di Elayne, già sottoposto dalle autorità competenti a un ordine di controllo dei cani che richiedevano museruole e guinzagli in pubblico, oltre a microchip registrati. Secondo la testimonianza di Louise, i cani vivevano con la madre da circa tre anni e il giorno dell’aggressione le due avevano avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Elayne Stanley, 44, mamma di tre figli, aveva iniziato a discutere con la, Louise Smith, quando icani, probabilmente per istinto di protezione, l’hanno attaccata fino a sbranarla. Il tragico episodio – riportato dalla BBC – è avvenuto a Widnes (Cheshire, Regno Unito) e risale in realtà a settembre 2019 ma Louise ha potuto testimoniare in tribunale solamente ora. Quello che è emerso è che iDJ e Billy in precedenza erano di proprietà di Paul Leigh, compagno di Elayne, già sottoposto dalle autorità competenti a un ordine di controllo dei cani che richiedevano museruole e guinzagli in pubblico, oltre a microchip registrati. Secondo la testimonianza di Louise, i cani vivevano con la madre da circa tree il giorno dell’aggressione le due avevano avuto ...

