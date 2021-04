L’Iran sta guardando verso Russia e Cina

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’Agenzia iraniana per l’Energia Atomica (AEOI) ha confermato che lo scorso anno, l’estrazione di uranio naturale è cresciuta in Iran da 4 a 37 tonnellate, superando i limiti imposti dall’accordo di Vienna del 2015. Secondo il portavoce dell’AEOI, Behrouz Kamalvandi, le autorità iraniane vogliono arrivare a estrarre 100 tonnellate di uranio all’anno. Non solo, Kamalvandi ha aggiunto che il reattore ad acqua pesante di Arak, chiuso in base all’intesa sul nucleare, riprenderà a funzionare entro la fine dell’anno. Come se non bastasse, Teheran ha accresciuto l’arricchimento dell’uranio al 20 per cento rispetto al limite del 5 per cento, fissato dall’intesa con i 5 paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la Germania (P5+1), in risposta al ritiro unilaterale dall’accordo di Vienna voluto da Washington nel 2018, durante l’amministrazione Trump, e alla mancata cancellazione ...