Le reti gas esistenti sono pronte al trasporto dell’idrogeno

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 aprile 2021) La transizione energetica e la decarbonizzazione dell'economiabasate sull'utilizzo sempre più ampio di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Uno dei principali punti da affrontare è la discontinuità nella disponibilità di tali fonti, che deve essere gestita per garantire, invece, la continuità nell'erogazione che è indispensabile per le attività umane. È però ben noto che la tecnologia attualmente disponibile non permette di accumulare grandi quantità di energia elettrica quando le fonti rinnovabili, quali sole e vento,disponibili per poterle poi utilizzare al momento necessario. Le batterie, infatti, hanno capacità necessariamente limitata, grande ingombro ed elevato peso per unità di energia accumulata. La loro costruzione richiede inoltre l'utilizzo di materiali tecnologici la cui disponibilità è limitata ...