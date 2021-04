Ibrahimovic a ristorante in zona Rossa, “Nessun pranzo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Monta la polemica per le foto che ritraggono Zlatan Ibrahimovic a ristorante in zona Rossa. La difesa: Nessun pranzo, era un incontro di lavoro. Zlatan Ibrahimovic è finito al centro di un caso di cronaca portato alla ribalta da Fanpage.it che, con tanto di fotografie, mostra il campione svedese in un ristorante, che ovviamente doveva essere chiuso al pubblico come previsto dalle regole vigenti in zona Rossa e in zona arancione. Ibrahimovic al ristorante in zona Rossa Stando alla ricostruzione di Fanpage, nella giornata dell’11 aprile Zlatan Ibrahimovic si sarebbe recato in un ristorante ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) Monta la polemica per le foto che ritraggono Zlatanin. La difesa:, era un incontro di lavoro. Zlatanè finito al centro di un caso di cronaca portato alla ribalta da Fanpage.it che, con tanto di fotografie, mostra il campione svedese in un, che ovviamente doveva essere chiuso al pubblico come previsto dalle regole vigenti ine inarancione.alinStando alla ricostruzione di Fanpage, nella giornata dell’11 aprile Zlatansi sarebbe recato in un...

Advertising

fanpage : Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - pisto_gol : Ibrahimovic se ne frega della zona rossa e si fa aprire un ristorante di Milano-Rosso diretto?? - capuanogio : ?? Bene ma non benissimo #Ibrahimovic (pure meno bene il ristoratore per quanto mi riguarda) - Vivo_e_vegeto : RT @rtl1025: ? #Ibrahimovic al ristorante in zona rossa (aperto apposta per lui). La sua difesa: solo un bicchiere di vino, nessun pranzo.… - lana_carlotta : RT @fanpage: Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano -