Haiti | rapiti sette religiosi cattolici di cui due francesi

(Di lunedì 12 aprile 2021), cinqueani e due, sono statidomenica ad, come ha detto all'Afp il portavoce della Conferenza episcopale del Paese. Il gruppo è stato rapito in ...

Sette religiosi cattolici, cinque haitiani e due francesi, sono statidomenica ad, come ha detto all'Afp il portavoce della Conferenza episcopale del Paese. Il gruppo è stato rapito in mattinata a Croix - des - Bouquets, vicino alla capitale Port - au - ...1.425 preti e due suore Cinque preti cattolici e due suore sono statiade per la loro liberazione è stato richiesto un riscatto di un milione di dollari. Lo ha riferito la ...Sette religiosi cattolici, cinque haitiani e due francesi, sono stati rapiti domenica ad Haiti, come ha detto all'Afp il portavoce della Conferenza episcopale del Paese. Il gruppo è stato rapito in ma ...Sette religiosi cattolici, di cui due francesi, sono stati rapiti ad Haiti. Lo comunica la conferenza episcopale dell'isola, sottolineando che i rapitori hanno chiesto un riscatto di un milione di dol ...