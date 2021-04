Gip di Roma ordina l'arresto del broker Torzi per false fatture (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Chiesto l'arresto per il broker Gianluigi Torzi e una misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per 6 mesi per Giacomo Capizzi, Alfredo Camalò e Matteo Del Sette, tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Lo ha deciso il gip del tribunale di Roma, Corrado Cappiello, che ha affidato l'esecuzione del provvedimenti restrittivi ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. "Sconcertato" l'avvocato Marco Franco, difensore di Gianluigi Torzi, il cui arresto è stato disposto da gip ma non eseguito perché si trova attualmente a Londra. Secondo il legale, il provvedimento "è la sintesi ancora più debole della tesi dei proomotori di ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Chiesto l'per ilGianluigi Torzi e una misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per 6 mesi per Giacomo Capizzi, Alfredo Camalò e Matteo Del Sette, tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione diper operazioni inesistenti. Lo ha deciso il gip del tribunale di, Corrado Cappiello, che ha affidato l'esecuzione del provvedimenti restrittivi ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di. "Sconcertato" l'avvocato Marco Franco, difensore di Gianluigi Torzi, il cuiè stato disposto da gip ma non eseguito perché si trova attualmente a Londra. Secondo il legale, il provvedimento "è la sintesi ancora più debole della tesi dei proomotori di ...

