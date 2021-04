Giovanni Nutty Trapanig | “vi racconto il mio percorso artistico in un bosco”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 13 aprile 2021) di Erika Noschese Una performance artistica con l’installazione permanente di pannelli di legno che presto saranno installati in undel Tanagro. È la scommessa vincente diTrapani, meglio conosciuto come, la firma che chiude tutte le sue opere di Urbanart. Un, quello dell’arte urbana, intrapreso proprio nel periodo pre Covid, con serate di propaganda: ogni domenica, Nutysi dedicava all’arte, intesa a 360 gradi; la sua aspirazione era dipingere fabbriche abbandonate, per attirare l’attenzione dell’amministrazione comunale e, forse, anche per smuovere le coscienze dei tanti cittadini che vorrebbero una città viva, senza mostri in cemento finiti nel dimenticatoio., con la sua arte, ha girato tutta l’Italia ma, ha ...