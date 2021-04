Giorgia Malerba | «L’importanza di avere i piedi per terra»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per capire che da grande Giorgia Malerba avrebbe dedicato tutta sé stessa alla musica è bastato riprendere i vecchi video di famiglia e ammirare gli scatti nei quali impugnava il microfono e improvvisava esibizioni estemporanee di canto per i parenti a Natale: «A 4 anni salivo sul tavolo e cantavo canzoni inventate al momento. Ero un’egocentrica rompipalle sempre al centro dell’attenzione» scherza Giorgia in collegamento su Zoom dalla sua casa di Terni, i capelli lunghi perfettamente ordinati e il sorriso contagioso. La sua vita è letteralmente cambiata con lo scoppio della pandemia ma, fortunatamente, non in negativo: durante il primo lockdown, infatti, Malerba scopre TikTok e inizia pian piano a usarlo fino a diventare popolarissima e raggiungere 2 milioni e 500mila follower nel giro di dodici mesi. https://www.youtube.com/watch?v=FJoppCQKaHQ

In arrivo su YouTube il video ufficiale del nuovo singolo della cantante. Diretto dai registi Roberto Celestri ed Emanuele Zupi, in Il mio riflesso canta all'interno di un teatro completamente deserto. In un anno Giorgia Malerba è diventata una delle influencer più seguite di TikTok (ha 2 milioni e 500mila follower) e ha avuto modo di consolidare la sua carriera di cantante anche grazie a «Il mio riflesso». Il brano è dedicato al fratello.