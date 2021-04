Gianluca Gazzoli di Radio Deejay | “Un defibrillatore nel petto mi ha salvato | non ne ho parlato perché non volevo compassione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021)è conduttorefonico e televisivo (sui social si fa pure il suo nome come erede di Cattelan a X Factor), videomaker, attivo sui social dove si interessa di basket, musica e tendenze del momento. A soli 32 anni è già padre e sposato. Goloso di dolci e un occhio alla dieta. Fan di Tiziano Ferro e Ultimo. Una vita al massimo e di corsa, proprio come il suo cuore che però ha fatto i capricci quando aveva 15 anni. Aritmie ventricolari di grave entità impazzite che gli facevano esplodere ilquando faceva si sforzava. Il cuore raggiunge un numero elevatissimo di battiti al secondo fino a fermarsi completamente, per poi riprendere dopo pochi istanti. Una situazione che allo stremo può portare alla morte. Unica soluzione possibile impiantare nelun ...