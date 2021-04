F1 | Fernando Alonso | “Felice di tornare ad Imola | che ricordi”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Mi piace il circuito die sono stato contento di averlo vistoin Formula 1 lo scorso anno. Nel 2020 è stata fatta una gara entusiasmante e penso che alcuni dei cambiamenti al circuito da quando ho corso qui più di dieci anni fa hanno migliorato il tracciato di gara”. Parola diche non vede l’ora dia correre con la sua Alpine-Renault in uno dei circuiti che hanno fatto la storia della Formula 1. Domenica, inizio ore 15:00, prenderà il via la seconda gara del Mondiale di Formula 1 2021. “E’ anche diverso essere in Europa così presto nella stagione, di solito arriviamo un po’ più tardi quando sta per arrivare l’estate” Ho dei beiqui – aggiunge l’ex ferrarista – in particolare nel 2005, quando abbiamo vinto la gara e più tardi ho vinto il ...

Parola diche non vede l'ora di tornare a correre con la sua Alpine - Renault in uno dei circuiti che hanno fatto la storia della Formula . "È anche diverso essere in Europa così ......, ormai prossimo ai quaranta, non può sbagliare, sennò gli danno del bollito, mentre Ocon, per motivi opposti, pure. Anche in questo caso, alla fine, uno solo resterà in piedi .non ...Parola di Fernando Alonso che non vede l'ora di tornare a correre con la sua Alpine-Renault in uno dei circuiti che hanno fatto la storia della Formula . "È anche diverso essere in Europa così presto ...215 millesimi: questo fu il divario tra Fernando Alonso e Michael Schumacher al traguardo del Gran Premio di San Marino del 2005, vinto dall’asturiano poi iridato a fine stagione con bis nell’annata ...