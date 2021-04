Droga e kebab | arresti e maxi sequestro di stupefacenti al casello di Melegnano

(Di lunedì 12 aprile 2021) La Polizia ha fermato 3 persone di origine turca che custodivano in auto 12kg di eroina. Uno degli uomini, titolare di un’azienda di fornitura di carne all’ingrosso per locali “”, tenevaanche all’interno di un forno industriale

Dagli accertamenti svolti dai poliziotti della Squadra Mobile è emerso, poi, come uno dei cittadini turchi fosse il titolare di un'azienda di fornitura di carne all'ingrosso per locali "" sul ......didopo essere stati sorpresi a trasportare 12,5 chili di eroina a bordo di un'auto bloccata lungo la barriera autostradale di Milano sud . Uno di loro, titolare di un'azienda che produce...Da accertamenti successivi è emerso come uno dei cittadini turchi fosse il titolare di un’azienda di fornitura di carne all’ingrosso per locali “kebab” sul territorio milanese. La perquisizione ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...