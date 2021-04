Dazn fa nomi e cognomi e attacca Comcast (Di lunedì 12 aprile 2021) Per comprendere il comunicato stampa che ha rilasciato Dazn nella serata di ieri, bisogna andare indietro, riavvolgere il nastro rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore e fare una fotografia generale della situazione societaria dei principali media che si occupano di diritti televisivi del calcio in Italia. Ieri, alle 12.30 gli utenti dello streaming di Dazn non sono stati in grado di vedere la partita Cagliari-Inter, uno dei match clou del campionato di calcio di Serie A. Gli stessi problemi si sono evidenziati nella trasmissione del match delle 15 tra Lazio e Verona e per tutte le partite di Serie B. In serata, sono arrivate le scuse e l’individuazione delle responsabilità che sono da ricercarsi nell’asse Dazn-Comcast. LEGGI ANCHE > Dazn down in tutta Italia durante Inter-Cagliari ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Per comprendere il comunicato stampa che ha rilasciatonella serata di ieri, bisogna andare indietro, riavvolgere il nastro rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore e fare una fotografia generale della situazione societaria dei principali media che si occupano di diritti televisivi del calcio in Italia. Ieri, alle 12.30 gli utenti dello streaming dinon sono stati in grado di vedere la partita Cagliari-Inter, uno dei match clou del campionato di calcio di Serie A. Gli stessi problemi si sono evidenziati nella trasmissione del match delle 15 tra Lazio e Verona e per tutte le partite di Serie B. In serata, sono arrivate le scuse e l’individuazione delle responsabilità che sono da ricercarsi nell’asse. LEGGI ANCHE >down in tutta Italia durante Inter-Cagliari ...

