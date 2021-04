Days Gone 2: alcuni dettagli dall’ex director di Bend Studio (Di lunedì 12 aprile 2021) In un’intervista condotta da David Jaffe, l’ex director del primo capitolo, Jeff Ross, ha svelato alcuni interessanti dettagli sul neo-cancellato Days Gone 2 In attesa dell’arrivo di Days Gone su PC, si è iniziato a parlare, a causa di un report di Bloomberg, della presunta cancellazione del secondo capitolo ad opera della stessa Sony. Un cambio di prospettiva davvero notevole da parte dell’azienda, considerando quanto si sia prodigata, nel corso degli anni, a creare non solo titoli blockbuster AAA, ma anche produzioni “minori” e più rivolte a una cerchia di videogiocatori. A quanto pare però, nonostante il titolo di Bend Studio abbia venduto bene, la ricezione piuttosto tiepida da parte della stampa avrebbe causato la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 aprile 2021) In un’intervista condotta da David Jaffe, l’exdel primo capitolo, Jeff Ross, ha svelatointeressantisul neo-cancellato2 In attesa dell’arrivo disu PC, si è iniziato a parlare, a causa di un report di Bloomberg, della presunta cancellazione del secondo capitolo ad opera della stessa Sony. Un cambio di prospettiva davvero notevole da parte dell’azienda, considerando quanto si sia prodigata, nel corso degli anni, a creare non solo titoli blockbuster AAA, ma anche produzioni “minori” e più rivolte a una cerchia di videogiocatori. A quanto pare però, nonostante il titolo diabbia venduto bene, la ricezione piuttosto tiepida da parte della stampa avrebbe causato la ...

Advertising

IGNitalia : L'idea di Jeff Ross per il seguito di #DaysGone avrebbe previsto una componente cooperativa, come ha dichiarato il… - spaziogames : Voi come l'avete presa? #DaysGone #DaysGone2 - infoitscienza : Days Gone 2 è stato davvero cancellato da Sony? Parla l'ex-director - badtasteit : #DaysGone2, Bend Studio avrebbe introdotto una modalità co-op - infoitscienza : Days Gone 2 prevedeva multiplayer cooperativo e mondo di gioco condiviso – Notizia – PS4Videogiochi per PC e consol… -