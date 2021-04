DayDreamer, anticipazioni 12-16 aprile: Can e Sanem tornano insieme (Di lunedì 12 aprile 2021) tornano le anticipazioni settimanali di DayDreamer relative agli episodi in onda su canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 aprile. Molte le novità che interesseranno i due protagonisti Can e Sanem che, finalmente, dopo tante incomprensioni, torneranno insieme. Yigit invece, dopo essere stato smascherato, lascerà la Turchia e tornerà in Canada. Altra novità di questa settimana, il ritorno della soap turca in prima serata nella giornata di mercoledì 14 aprile. DayDreamer, trame 12-16 aprile. Emre geloso di Ferit Nel corso delle nuove puntate di DayDreamer, Nihat, nonostante il malore, si dimostrerà poco attento alla sua salute e non vorrà seguire la dieta. Presentatosi a casa di Aziz e Mihriban, il padre di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 aprile 2021)lesettimanali direlative agli episodi in onda su canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16. Molte le novità che interesseranno i due protagonisti Can eche, finalmente, dopo tante incomprensioni, torneranno. Yigit invece, dopo essere stato smascherato, lascerà la Turchia e tornerà in Canada. Altra novità di questa settimana, il ritorno della soap turca in prima serata nella giornata di mercoledì 14, trame 12-16. Emre geloso di Ferit Nel corso delle nuove puntate di, Nihat, nonostante il malore, si dimostrerà poco attento alla sua salute e non vorrà seguire la dieta. Presentatosi a casa di Aziz e Mihriban, il padre di ...

Advertising

tuttopuntotv : DayDreamer, anticipazioni 12-16 aprile: Can e Sanem tornano insieme #daydreamer #anticipazioni #CanYaman #Sanem - MENUETTOit : #Food e #Music: Daydreamer Anticipazioni 12 aprile 2021: Leyla è una cantante, Emre preoccupato… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 12 aprile: il piano di Sanem fallisce - __ladyf : Anticipazioni DayDreamer dal 12 al 16 aprile: Can e Sanem si amano più che mai - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 12 aprile: Leyla preoccupata per le sorti di Nihat -