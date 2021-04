Danilo Petrucci | la KTM gli sta un po’ stretta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Non era l’esordio che si aspettava lui, quello disulla KTM Tech3. Arrivato alla corte di Hervè Poncharal con grandi speranze, il ternano ex Ducati ha vissuto i primi due GP come un incubo. Alla prima del Qatar, “Petrux” si è qualificato in ultima fila, e la sua gara è durata appena quattro curve. Nella seconda è andata un pochino meglio in prova, 17esimo, ma la domenica ha sofferto tantissimo la mancanza di velocità. In un’intervista ad Autosport,ha parlato delle difficoltà con la RC16 che, a onor del vero, non si è vista molto a Losail. GP Qatar: gara MotoGP GP Doha MotoGP, la gara: trionfo del “diablo” Quartararo davanti a Zarco e Martin, che problemi ha sulla KTM Tech3? La velocità pura non sembra essere il problema principale. Al GP di Doha, ...

Advertising

sportal_it : Danilo Petrucci va alla riscossa - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Meccanici, ingegneri, piloti: ecco cosa succede nel box prima di una gara di #MotoGP #DP9 - Gazzetta_it : VIDEO Meccanici, ingegneri, piloti: ecco cosa succede nel box prima di una gara di #MotoGP #DP9 - ultimavuelta1 : RT @desmoskull: 'Valentino Rossi, Luca Marini e Danilo Petrucci pagano una statura oltre la media.' Mi chiedo se Valentino sia cresciuto… - AngyFra89 : RT @desmoskull: 'Valentino Rossi, Luca Marini e Danilo Petrucci pagano una statura oltre la media.' Mi chiedo se Valentino sia cresciuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Petrucci

Periodico Daily - Notizie

Four riders have moved to the factory team so far, namely Iannone,and current riders Jack Miller and Pecco Bagnaia. Do you see this continuing? "We all hope so. But we also hope that ...Finora ne avete mandati quattro nel team ufficiale: Iannone,e gli attuali Jack Miller e Pecco Bagnaia. Ti aspetti che questo sia destinato a continuare? ' Ce lo auguriamo tutti. Ma ...Danilo Petrucci è in difficoltà sulla KTM del team Tech3, e nelle due gare in Qatar ha raccolto risultati deludenti. Perché tanta fatica?MotoGP 2021 GP Portogallo KTM Tech3 Factory Racing – Danilo Petrucci dopo un inizio di stagione in cui non ha raccolto punti (caduto nel Gp del Qatar e 19esimo nel Gp di Doha), non vede l’ora ...