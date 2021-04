Covid Liguria, 306 nuovi positivi. In aumento i ricoveri (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 306 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.881 tamponi molecolari e 2.867 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 306 ial coronavirus insu un totale di 2.881 tamponi molecolari e 2.867 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di ...

