Covid: aumentano positivi, scuole chiuse a Sassano (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSassano (Sa) – scuole chiuse per un'altra settimana a Sassano, nel Salernitano, per l'aumento dei contagi da Covid-19. Con apposita ordinanza, il sindaco Domenico Rubino ha prorogato fino al 20 aprile prossimo la chiusura della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Le attività didattiche saranno assicurate mediante la DAD. Si tratta di una seconda ordinanza in quanto le scuole erano state già chiuse dal 7 al 14 aprile. "La decisione – spiega il sindaco Rubino – è stata presa in seguito ad un'attenta analisi dei dati dei cittadini contagiati e di quanti si trovano in stato di quarantena fiduciaria". A Sassano sono ben oltre 80 i casi positivi con un ...

