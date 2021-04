Così un fulmine distrugge un albero in pochi secondi: il video diffuso dal centro meteo Usa è spettacolare (Di lunedì 12 aprile 2021) Il centro meteo statunitense di Green Bay Wisconsin ha diffuso sui propri canali social un video che mostra il momento esatto in cui un fulmine colpisce un pino distruggendolo in pochissimo tempo. La scena è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza della zona L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilstatunitense di Green Bay Wisconsin hasui propri canali social unche mostra il momento esatto in cui uncolpisce un pinondolo inssimo tempo. La scena è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza della zona L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Nicosig1997 : @favelit Esattamente arrivò come un fulmine a ciel sereno e questa cosa mi spiazzó totalmente. Io alle parole di qu… - RFantazzini : RT @ANTONELLA79TA: L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi uscisse dalla terra, e ci colpi subito entr… - calliopestl : @ArizonaRstlgdr no, tu sei arrivata come un fulmine a cielo sereno. sei entrata nella mia vita così per caso, e non… - andreilonaroof : desiderando che il fulmine dell'ispirazione mi colpisca ora così che io SAPPIA cosa proporre come argomento della t… - justLucreziaM : RT @ANTONELLA79TA: L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi uscisse dalla terra, e ci colpi subito entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Così fulmine TCL 20 SE recensione: non scartatelo in partenza! ... considerabile invece fondamentale così come nel segmento premium . L'area che forse più mi è ... Non si tratta di un camera - phone , ne di un fulmine nel compiere i vari task quotidiani, ma di un ...

Palermo deludente, il rosa nero della settimana sono Marong e Saraniti ...di risolvere la partita e nemmeno di un fulmine di guerra, di un attaccante dal gol facile, ho chiesto a me stesso e lo chiedo qui: in assenza del bomber lungagnone, dell'eroe Lucca, era davvero così ...

Teresa Bellanova: «Con mio marito Abdellah un colpo di fulmine a Casablanca» Sette del Corriere della Sera ... considerabile invece fondamentalecome nel segmento premium . L'area che forse più mi è ... Non si tratta di un camera - phone , ne di unnel compiere i vari task quotidiani, ma di un ......di risolvere la partita e nemmeno di undi guerra, di un attaccante dal gol facile, ho chiesto a me stesso e lo chiedo qui: in assenza del bomber lungagnone, dell'eroe Lucca, era davvero...