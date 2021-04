Come salvarsi la vita con la Divina Commedia: esce il saggio Il potere di Dante, per passare dalla “selva oscura” a “riveder le stelle” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il più potente ansiolitico? È la Divina Commedia. Da mercoledì 14 aprile arriva in libreria e in tutti gli store online Il potere di Dante (Libreria Pienogiorno, € 17,90), un affascinante percorso di trasformazione personale – dallo smarrimento alla piena realizzazione di sé – attraverso il viaggio Dantesco. Lo firmano Richard Schaub e Bonney Gulino Schaub, due psicoterapeuti americani che collaborano con la Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica di Firenze. Gli autori hanno a lungo studiato il pensiero dello psichiatra Roberto Assagioli, discepolo di Freud e di Jung, per il quale l’opera Dantesca non fu una semplice esperienza letteraria ma ebbe un’influenza pregnante sul suo lavoro di terapeuta: “La Divina Commedia non è solo il capolavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il più potente ansiolitico? È la. Da mercoledì 14 aprile arriva in libreria e in tutti gli store online Ildi(Libreria Pienogiorno, € 17,90), un affascinante percorso di trasformazione personale – dallo smarrimento alla piena realizzazione di sé – attraverso il viaggiosco. Lo firmano Richard Schaub e Bonney Gulino Schaub, due psicoterapeuti americani che collaborano con la Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica di Firenze. Gli autori hanno a lungo studiato il pensiero dello psichiatra Roberto Assagioli, discepolo di Freud e di Jung, per il quale l’operasca non fu una semplice esperienza letteraria ma ebbe un’influenza pregnante sul suo lavoro di terapeuta: “Lanon è solo il capolavoro ...

FQMagazineit : Come salvarsi la vita con la Divina Commedia: esce il saggio Il potere di Dante, per passare dalla “selva oscura” a… - robulga : @LegaSalvini Quando ad una persona non lasci una via d'uscita, come un gatto che si sente in trappola, non potrà ch… - robulga : MANIFESTAZIONE ROMA Quando ad una persona non lasci una via d'uscita, come un gatto che si sente in trappola, non p… - anselmoitriago1 : @bibby74 @mehdikaraca_ Te la do io la spiegazione ?????? Ibo non poteva recitare con un mostro SACRO come Engin Ozturk… - richard83228879 : @ItalicaTestudo @ombrysan Sicuramente, come quei giudei che hanno venduti altri della loro razza per salvarsi -