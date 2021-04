Catcalling: Aurora Ramazzotti denuncia le molestie e scatena il caso. Quando i complimenti diventano insulti (Di lunedì 12 aprile 2021) Il termine inglese Catcalling, nelle scorse settimane, ha fatto prepotentemente il suo ingresso nelle nostre vite, dopo che Aurora Ramazzotti ha raccontato dal suo profillo Instagram, le molestie subite mentre si allenava per strada. Per molti è una parola nuova e sconosciuta, ma quello che indica e rappresenta non lo è affatto. Catcalling: che cos’è Per Catcalling (anche cat calling o cat-calling) si intendono tutte quelle “attenzioni” verbali, urlate o sussurrate, che una donna è obbligata a subire Quando cammina da sola per strada: Il fischio, la strombazzata del clacson, “sei bona!”, “che tette!”, “che culo!”, “che te farei!”, “vieni qui”, ecc. Obbligata. Badate bene. Perché queste micro molestie verbali vengono sferrate senza un preavviso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Il termine inglese, nelle scorse settimane, ha fatto prepotentemente il suo ingresso nelle nostre vite, dopo cheha raccontato dal suo profillo Instagram, lesubite mentre si allenava per strada. Per molti è una parola nuova e sconosciuta, ma quello che indica e rappresenta non lo è affatto.: che cos’è Per(anche cat calling o cat-calling) si intendono tutte quelle “attenzioni” verbali, urlate o sussurrate, che una donna è obbligata a subirecammina da sola per strada: Il fischio, la strombazzata del clacson, “sei bona!”, “che tette!”, “che culo!”, “che te farei!”, “vieni qui”, ecc. Obbligata. Badate bene. Perché queste microverbali vengono sferrate senza un preavviso ...

