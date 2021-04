Calcio: Valente (M5S), ‘occasione Europeo non vada persa’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Mi auguro vivamente che l’opportunità di ospitare gli Europei di Calcio a Roma non vada persa e che il Governo riesca a trovare una soluzione compatibile con la prudenza che la situazione sanitaria richiede. L’impegno della sottosegretaria Vezzali in questo senso è positivo”. Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Mi auguro vivamente che l’opportunità di ospitare gli Europei dia Roma nonpersa e che il Governo riesca a trovare una soluzione compatibile con la prudenza che la situazione sanitaria richiede. L’impegno della sottosegretaria Vezzali in questo senso è positivo”. Così Simone, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Valente (M5S), 'occasione Europeo non vada persa'... - Fra_Valente_cek : Mi tocca pure leggere che Ibra a 40 anni deve mordersi la lingua e deve giocare a calcio con basta. Trovatevi un ca… - Fra_Valente_cek : Il post di #SpeziaCrotone è praticamente un ricordo continuo di #SpeziaMilan su @SkySport I giornalisti devono ave… - Fra_Valente_cek : Lo sport nazionale del futuro,tanto il calcio in Italia fallirà a breve. Ma non siamo ancora pronti noi abbonati a… -