Bonetti: “Per l’estate le famiglie potranno contare su attività educative per i loro figli” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Le famiglie devono sapere che per l’estate che sta arrivando possono contare su attività educative per i loro figli. Ho già avuto prime riunioni con l’Anci, l’Unione delle province, le città metropolitane, le Regioni. Coinvolgeremo il ministero dell’Istruzione, che già sta lavorando sulle scuole, ma anche quello della Cultura con la rete museale, la musica e lo spettacolo, quello delle Politiche giovanili e il dipartimento per lo Sport. Protagonista di tutto questo sarà anche quest’anno il mondo del terzo settore che in Italia svolge un ruolo fondamentale”. Così Elena Bonetti (foto), Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che oggi sul tema ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Ledevono sapere che perche sta arrivando possonosuper i. Ho già avuto prime riunioni con l’Anci, l’Unione delle province, le città metropolitane, le Regioni. Coinvolgeremo il ministero dell’Istruzione, che già sta lavorando sulle scuole, ma anche quello della Cultura con la rete museale, la musica e lo spettacolo, quello delle Politiche giovanili e il dipartimento per lo Sport. Protagonista di tutto questo sarà anche quest’anno il mondo del terzo settore che in Italia svolge un ruolo fondamentale”. Così Elena(foto), Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che oggi sul tema ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

elenabonetti : Oggi ho presieduto la Cabina di Regia per condividere il percorso che porterà all’adozione di una Strategia Naziona… - Lopinionista : Bonetti: “Per l’estate le famiglie potranno contare su attività educative per i loro figli” - Odyxeus59 : Malika, da Fedez a Elodie la solidarietà sui social: vola la raccolta fondi, già 30mila euro. Bonetti: '4 milioni p… - CarlaGigia : Malika, da Fedez a Elodie la solidarietà sui social: vola la raccolta fondi, già 30mila euro. Bonetti: '4 milioni p… - VerdiVeneto : RT @repubblica: Malika, da Fedez a Elodie la solidarietà sui social: vola la raccolta fondi, già 30mila euro. Bonetti: '4 milioni per le ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Per Bonus casalinghe 2021: ecco come funziona e chi potrà richiederlo ...di un fondo di tre miliardi per agevolare l'accesso al lavoro di chi si dedica ai lavori di casa e alla gestione della famiglia era stata la ministra renziana Elena Bonetti. Tra i requisiti per ...

Rimini. Inchiesta 'Dirty cleaning', nuovi sequestri della Finanza ... e a seguito di quel "sono tuttora cautelati somme di denaro e beni utilizzati dall'indagato per ... ai sensi del Nuovo Testo unico Antimafia, così come richiesto dal pubblico ministero Paola Bonetti, ...

Bonetti: “Scuola e centri estivi per non lasciare da soli i genitori” Orizzonte Scuola Bonetti: “Per l’estate le famiglie potranno contare su attività educative per i loro figli” ROMA - "Le famiglie devono sapere che per l'estate che sta arrivando possono contare su attività educative per i loro figli. Ho già avuto prime riunioni ...

Romano Bonetti Il giorno 11 Aprile è mancato all'affetto dei suoi cari. Romano Bonetti. di anni 82. Ne danno il triste annuncio la moglie PAOLA, i figli VALERIA, RICCARDO e ROBERTO, il fratello ...

...di un fondo di tre miliardiagevolare l'accesso al lavoro di chi si dedica ai lavori di casa e alla gestione della famiglia era stata la ministra renziana Elena. Tra i requisiti...... e a seguito di quel "sono tuttora cautelati somme di denaro e beni utilizzati dall'indagato... ai sensi del Nuovo Testo unico Antimafia, così come richiesto dal pubblico ministero Paola, ...ROMA - "Le famiglie devono sapere che per l'estate che sta arrivando possono contare su attività educative per i loro figli. Ho già avuto prime riunioni ...Il giorno 11 Aprile è mancato all'affetto dei suoi cari. Romano Bonetti. di anni 82. Ne danno il triste annuncio la moglie PAOLA, i figli VALERIA, RICCARDO e ROBERTO, il fratello ...