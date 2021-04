Bafta 2021: i vincitori e l’ennesimo trionfo di Nomadland (Di lunedì 12 aprile 2021) Si sono appena conclusi gli Oscar inglesi, i Bafta 2021: ecco tutti i vincitori, con un successo rinnovato per Nomadland Il 10 e 11 aprile 2021 è stata la volta delle premiazioni per i celebri premi inglesi Bafta (British Academy of Films and Television Arts). La cerimonia si è svolta in due serate alla Royal Albert Hall di Londra, con la prima dedicata ai premi tecnici e la seconda dedicata – ovviamente – ai premi più importanti. La serata degli Oscar si avvicina, manca davvero poco al 25 aprile, e Nomadland di Chloé Zhao sembra ancora il superfavorito. In questa 74esima edizione dei Bafta si porta a casa quattro premi: miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista a Frances McDormand e miglior fotografia. Diverse soddisfazioni anche ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 aprile 2021) Si sono appena conclusi gli Oscar inglesi, i: ecco tutti i, con un successo rinnovato perIl 10 e 11 aprileè stata la volta delle premiazioni per i celebri premi inglesi(British Academy of Films and Television Arts). La cerimonia si è svolta in due serate alla Royal Albert Hall di Londra, con la prima dedicata ai premi tecnici e la seconda dedicata – ovviamente – ai premi più importanti. La serata degli Oscar si avvicina, manca davvero poco al 25 aprile, edi Chloé Zhao sembra ancora il superfavorito. In questa 74esima edizione deisi porta a casa quattro premi: miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista a Frances McDormand e miglior fotografia. Diverse soddisfazioni anche ...

SkyTG24 : BAFTA 2021, tutti i premi: Nomadland trionfa anche negli 'Oscar inglesi' - CineFacts_ : È trionfo per #Nomadland ai #BAFTAs, dove #AnthonyHopkins vince il 3° premio su 8 nomination, dove… - TassoOfficial : 'Bafta Awards': trionfo per 'Nomadland' e Anthony Hopkins Il film della regista cinese Chloè Zhao è ora il favorito… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Anche i Bafta vanno a 'Nomadland', la corsa agli Oscar è sempre più in discesa per Chloé Zhao [di Chiara Ugolini] [aggio… - RepSpettacoli : Anche i Bafta vanno a 'Nomadland', la corsa agli Oscar è sempre più in discesa per Chloé Zhao [di Chiara Ugolini] [… -