Annalisa alla Suite 102 5 Prime Time Live | “Sarà tutto una sorpresa | una cosa completamente esclusiva”

(Di lunedì 12 aprile 2021) MILANO – Questa seraprotagonista nella102.5a partire dalle 21 e porterà la sua musica in una versione speciale inper RTL 102.5. La cantante, questa mattina, è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti. “Noi ci abbiamo lavorato e abbiamo preparato uno spettacolo apposta con una formazione legata a questo evento, unae non vedo l’ora di farla sentire,un po’una”. Così la giovane cantante ai microfoni di RTL 102.5. Il disco ‘Nuda10’ “Nel disco ‘Nuda10’ ci sono sei tracce nuove che vanno a completare questo progetto ‘Nuda’ ...

rtl1025 : ?? 'Abbiamo preparato uno spettacolo con una formazione legata a questo evento, sarà un po' tutto una sorpresa” ??… - jentletox : RT @NaliOfficial: ??COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Posso finalmente annunciare il #Nuda10Club , il mio nuovo tour nei principali club italiani ???… - savemebradley : RT @NaliOfficial: ??COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Posso finalmente annunciare il #Nuda10Club , il mio nuovo tour nei principali club italiani ???… - PiccolaAnima98 : RT @NaliOfficial: ??COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Posso finalmente annunciare il #Nuda10Club , il mio nuovo tour nei principali club italiani ???… - pensierounanime : RT @NaliOfficial: ??COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Posso finalmente annunciare il #Nuda10Club , il mio nuovo tour nei principali club italiani ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa alla

UrbanPost

... in fondo al viaggio fatto di domande, sguardi, incontri, conversazioni cheCuzzocrea, ... centri pomeridiani in cui si offre un sostegno scolastico e un'educazionepace) rilevando che un ...Giovanni Faloci, in forzaFiamme Gialle, e Gregorio Giorgis, fresco di minimo per la ... Correlati Continue Reading Previous Comitato pendolari ex FCU:Costa 'dalla commissione di Giunta ...L’immancabile appuntamento con la grande musica live è tutti i lunedì sera solo su RTL 102.5: lunedì 12 aprile il grande ospite sarà ANNALISA che si esibirà live dopo la sua partecipazione alla ...Venerdì 9 aprile, munito dei conforti religiosi, è mancato all'amore dei suoi cari. Nevio Zangoli. GIÀ GEOMETRA DEL COMUNE DI RIMINI. di anni 84. Ne danno il triste annuncio i ...