Amici 2021, Martina crolla: "Sono stanca", Alessandro contro la Celentano?

Amici La ballerina ha ricevuto l'ennesimo guanto di sfida dalla maestra Alessandra e se inizialmente si è fatta coraggio, poi è scoppiata in lacrime Pubblicato su 12 Aprile 2021 Dopo aver visto il daytime di Amici 2021 di oggi, nessuno può più prendersela con Martina Miliddi. La ballerina è al centro di numerose polemiche ed è nel mirino di Alessandra Celentano. A far sì che la maestra si scagliasse contro di lei è stato in particolare un incontro prima del Serale in cui Martina ha detto di essere versatile come ballerina. Da quel momento in cui poi la Celentano l'ha presa di mira ancor di più, finendo col mettere alla prova la sua effettiva versatilità.

