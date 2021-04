Amici 20, concorrente eliminata avvistata con un cantante famosissimo (Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Interessante indiscrezione riguarda una concorrente da poco eliminata da Amici 20, che sarebbe vicina ad un cantante famoso. Sta facendo molto discutere una indiscrezione che riguarderebbe una concorrente eliminata da poco dal talent show Amici 20, programma condotto da Maria De Filippi, che sarebbe vicina ad un noto cantante. Il famoso talent show si sta Leggi su youmovies (Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Interessante indiscrezione riguarda unada pocoda20, che sarebbe vicina ad unfamoso. Sta facendo molto discutere una indiscrezione che riguarderebbe unada poco dal talent show20, programma condotto da Maria De Filippi, che sarebbe vicina ad un noto. Il famoso talent show si sta

Advertising

melindaisback : @VSentire @_amiciloves_ Si ok ma ammetti che sia molto fraintendibile paragonare anche solo in senso lato Petrarca… - casino90210 : @Viperissima_ Penoso veramente io mi ricordo quando Stefano era un concorrente di Amici e lo devo dire a me non è… - vulcoone : comq ho scoperto che se faccio un tweet con un nome a caso di un concorrente di amici la gente mi trova - uetta81 : #tispediscoinconvento @realtimetvit sappi che trasloco su canale concorrente e con me i miei amici del tuitter greencarders e loverini..???? - SARINDIPITY__ : @hinabee_ Si chiama Enula! É la concorrente che è stata eliminata ieri ad amici ?? -