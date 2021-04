Afroamericano 20enne ucciso dalla polizia | proteste in Minnesota

(Di lunedì 12 aprile 2021)e scontri con lanella notte a Brooklyn Center, in, dove numerosi attivisti si erano riuniti per una veglia dopo l'uccisione di un, Daunte Wright, da ...

Advertising

Adnkronos : Il 20enne #DaunteWright è stato ucciso al Brooklyn Center. Scontri con i manifestanti #BlackLivesMatter - wutilltheend1 : RT @perchetendenza: 'Minneapolis': Perché il 20enne afroamericano Daunte Wright è stato ucciso da agenti locali a Brooklyn Center, zona per… - hlvals : RT @perchetendenza: 'Minneapolis': Perché il 20enne afroamericano Daunte Wright è stato ucciso da agenti locali a Brooklyn Center, zona per… - AliaErghi : RT @perchetendenza: 'Minneapolis': Perché il 20enne afroamericano Daunte Wright è stato ucciso da agenti locali a Brooklyn Center, zona per… - mbuto_1 : RT @perchetendenza: 'Minneapolis': Perché il 20enne afroamericano Daunte Wright è stato ucciso da agenti locali a Brooklyn Center, zona per… -

Ultime Notizie dalla rete : Afroamericano 20enne

Proteste e scontri con la polizia nella notte a Brooklyn Center, in Minnesota, dove numerosi attivisti si erano riuniti per una veglia dopo l'uccisione di un, Daunte Wright, da parte della polizia. Alta la tensione; gli agenti hanno sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni sulla folla per disperderla mentre in molti alzavano le ...In precedenza era stato riferito che unè morto a Minneapolis (Minnesota) mentre la polizia cercava di arrestarlo aprendo il fuoco; questo fatto ha provocato nuovamente scontri ...dove numerosi attivisti si erano riuniti per una veglia dopo l'uccisione di un 20enne afroamericano, Daunte Wright, da parte della polizia.Alta la tensione; gli agenti hanno sparato proiettili di ...A Minneapolis un 20enne afroamericano è stato fermato dalla polizia perché aveva deodoranti che coprivano lo specchietto retrovisore, ma aveva anche un mandato d’arresto precedente. Quando ha tentato ...