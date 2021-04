VIDEO Mike Tyson torna sul ring | raffica di pugni su Spears! Iron Mike difende Chris Jericho E la sfida a Holyfield…

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021)ha regalato grandissimo spettacolo durante un evento di AEW Dynamite, una delle tante promotion di wrestling negli Stati Uniti d’America. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi, una delle grandi icone del pugilato e dello sport in generale degli ultimi 40 anni, èto sulin una veste inedita. Il 54enne, che lo scorso 28 novembre eranoto a disputare un incontro di boxe contro Roy Jones Jr. (terminò in parità), si è schierato apertamente in favore del suo vecchio rivale(uno dei più grandi lottatori di tutti i tempi, più volte Campione del Mondo).è uscito da dietro le quinte in maniera baldanzosa, si è strappato la maglietta in modalità Hulk, è salito ...