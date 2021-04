Advertising

MediasetTgcom24 : Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese - UnioneSarda : #Torino: uccide la moglie, il figlio disabile e i padroni di casa. Poi si spara - GiornoeNotteNew : Uccide moglie figlio e padroni di casa e si spara. TORINO, 11 APR – Ha sparato, e ucciso, a moglie, figlio disabile… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Torino, uccide la moglie e il figlio disabile. Poi toglie la vita ai padroni di casa e tenta il suicidio - ilmessaggeroit : Torino, pensionato uccide moglie, figlio disabile e padroni di casa a #rivarolo canavese. Poi, s... -

L'uomo che ha sparato, uccidendole, è ora in gravi condizioni in ospedale a. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Ivrea, che stanno cercando di stabilire il movente del ...commenta Un uomo ha sparato e ucciso la moglie, il figlio disabile e i due anziani coniugi proprietari della loro abitazione in un appartamento di Rivarolo Canavese, nel Torinese. Quando, in piena ...Ha sparato, e ucciso, la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in modo grave. Tragedia in ...Le persone decedute sono appunto la moglie e un figlio disabile dell’omicida, nonché una coppia di anziani coniugi, proprietari dell’appartamento e domiciliati in un altro alloggio al piano di sopra d ...