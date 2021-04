Strage in una abitazione del Torinese | 4 morti

(Di domenica 11 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – A Rivarolo Canavese (TO) alle 3.15 circa, all'interno di unaprivata, i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno trovato 4 persone morte. Il decesso risaliva alle ore precedenti. Le vittime erano state raggiunte da colpi arma da fuoco esplosi da un pensionato che si è sparato al volto poco prima dell'accesso dei carabinieri da un balcone dell'appartamento con l'ausilio dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.Le persone decedute sono la moglie e un figlio disabile del pensionato e una coppia di anziani coniugi, proprietari dell'nella quale viveva l'omicida, che abitavano al piano di sopra. Per l'omicidio è stata utilizzata una pistola regolarmente detenuta.(ITALPRESS).

Ha ucciso moglie, figlio disabile ecoppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in modo grave. Laè avvenuta questa notte a Rivarolo Canavese. L'uomo che ...