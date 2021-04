Smonta dal turno e si schianta con l' auto | morto infermiere

(Di domenica 11 aprile 2021) Undell’ospedale Veneziale di Isernia ha perso la vita in seguito a un incidente sulla ss 85, nel tratto tra Pozzilli (Isernia) e Venafro (Isernia): il 46enne, originario di Napoli, stava rientrando a Cassino (Frosinone), dove viveva, terminato ildi lavoro. Si chiamava Andrea Esposito e lavorava da una settimana nel Reparto di Psichiatria. L’uomo èsul colpo: sono risultate inutili le operazioni di soccorso del 118; per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Venafro. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il 46enne ha perso il controllo dell’finendo contro il guardrail. All’origine dell’accaduto non si esclude il colpo di sonno, l’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina.

rebeccalandi88 : Venafro, smonta dal turno in ospedale e si schianta con l'auto: muore infermiere 46enne - molisenews24 : Smonta dal turno e si schianta con l’auto, morto un infermiere #molisenews24 - crispadafora : RT @NapoliToday: #Incidentistradali Smonta dal turno e si schianta: morto infermiere napoletano - molisenews24 : Smonta dal turno e si schianta con l’auto, morto un infermiere - lostnpercussion : RT @groenvogue_: Uno mette buonanotte fiorellino e l'altro lo smonta con buongiorno dal Venghi. #tzvip -

