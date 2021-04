Siete stati troppo duri con Draghi sui furbetti, è giusto pretendere correttezza e onestà dal cittadino (Di domenica 11 aprile 2021) L’articolo a commento di un passaggio di Mario Draghi durante la sua ultima conferenza stampa mi sembra troppo severo nei confronti del Capo del Governo. Il vaccino non l’ho fatto. Vado per i 56, penso di essere in salute e pratico sport in modo assiduo e, considerata la situazione, lascerò che lo facciano altri prima di me. E non è che mi dispiaccia. Anche perché mia moglie, quale insegnante, l’ha fatto – pur con qualche dubbio ed innanzitutto per senso civile, del dovere – e c’è rimasta molto male. Prima perché hanno subito richiuso la scuola e poi per tutto quello che è venuto fuori sull’Astra-Zeneca. Ma, dicevo, ritengo ingeneroso il commento al discorso di Draghi. Non che voglia difenderlo. Credo, ad esempio, che abbia perso un’occasione per ammettere qualche errore, qualche scelta poco felice. Magari neppure a lui direttamente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) L’articolo a commento di un passaggio di Mariodurante la sua ultima conferenza stampa mi sembrasevero nei confronti del Capo del Governo. Il vaccino non l’ho fatto. Vado per i 56, penso di essere in salute e pratico sport in modo assiduo e, considerata la situazione, lascerò che lo facciano altri prima di me. E non è che mi dispiaccia. Anche perché mia moglie, quale insegnante, l’ha fatto – pur con qualche dubbio ed innanzitutto per senso civile, del dovere – e c’è rimasta molto male. Prima perché hanno subito richiuso la scuola e poi per tutto quello che è venuto fuori sull’Astra-Zeneca. Ma, dicevo, ritengo ingeneroso il commento al discorso di. Non che voglia difenderlo. Credo, ad esempio, che abbia perso un’occasione per ammettere qualche errore, qualche scelta poco felice. Magari neppure a lui direttamente ...

