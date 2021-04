Sassuolo | De Zerbi | «Orgogliosi della nostra mentalità In tre recuperano»

(Di domenica 11 aprile 2021) Roberto Deha parlato alla vigilia di Benevento-Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni diChannel per presentare il match di domani contro il Benevento. MENTALITA – «Ildeve essere orgoglioso, con lo spirito con cui si è battuto contro Roma e Inter. Ci sono cose da migliorare ma bisogna portarsi questo spirito anche nella partita di domani, difficile ma diversa rispetto alle altre due. Deve conservare la coscienza e la consapevolezza di quanto fatto in queste due gare perché non tutti vedono il calcio allo stesso modo, qualcuno può apprezzare, qualcuno no, ma se sei consapevole di quello che hai fatto e sapevi prima quello che avresti dovuto fare ed è riuscito o quantomeno ...

Roberto De Zerbi ha presentato ai microfoni di SassuoloChannel la partita di domani sera contro il Benevento, che chiuderà la 30esima giornata di Serie A. "Il Sassuolo deve essere orgoglioso della menta ...