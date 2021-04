Sampdoria-Napoli, Fabian Ruiz in gol: secondo centro stagionale (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) Ci pensa Fabian Ruiz a sbloccare il risultato al 35? di Sampdoria-Napoli, match della trentesima giornata di Serie A. Al termine di un prolungato possesso palla della squadra partenopea, lo spagnolo si è coordinato e dalla distanza ha lasciato partire un tiro che non ha lasciato scampo ad Audero. Si tratta del secondo gol stagionale in campionato per Fabian Ruiz. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ci pensaa sbloccare il risultato al 35? di, match della trentesima giornata di Serie A. Al termine di un prolungato possesso palla della squadra partenopea, lo spagnolo si è coordinato e dalla distanza ha lasciato partire un tiro che non ha lasciato scampo ad Audero. Si tratta delgolin campionato per. SportFace.

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - sscalcionapoli1 : Sampdoria-Napoli, statistiche primo tempo: più occasioni e dominio territoriale degli azzurri con il 66% di possess… - endo_bianconeri : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live: -