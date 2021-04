Reduce di guerra aspetta il vaccino, Figliuolo manda la task force per vaccinare Sabatino (Di domenica 11 aprile 2021) Reduce di guerra, per i 100 anni aspetta il vaccino: 'La Patria si ricordi di me' 10 aprile 2021 L' appello di nonno Paolo Antonio Sabatino, Reduce di guerra, classe 1921, è arrivato allo Stato che ha ... Leggi su chietitoday (Di domenica 11 aprile 2021)di, per i 100 anniil: 'La Patria si ricordi di me' 10 aprile 2021 L' appello di nonno Paolo Antoniodi, classe 1921, è arrivato allo Stato che ha ...

