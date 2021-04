Proteste IoApro in piazza Montecitorio, la Questura di Roma non autorizza la manifestazione: aumenta il rischio di scontri (Di domenica 11 aprile 2021) Foto di Riccardo Antimiani / Ansa La nota della Questura di Roma frena le Proteste del Movimento IoApro: “piazza vietata perché già occupata da altra manifestazione di 100 persone” E’ stato diffuso, sui social network, l’invito da parte di rappresentanti del Movimento IoApro a partecipare nella giornata di domani 12 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, ad una “manifestazione autorizzata” in piazza Montecitorio a sostegno delle “categorie commerciali ed imprenditoriali” e “contro le chiusure imposte alle attività commerciali”. Così in una nota la Questura di Roma. “A differenza di quanto affermato e diffuso sui social, però, si segnala che, con formale ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Foto di Riccardo Antimiani / Ansa La nota delladifrena ledel Movimento: “vietata perché già occupata da altradi 100 persone” E’ stato diffuso, sui social network, l’invito da parte di rappresentanti del Movimentoa partecipare nella giornata di domani 12 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, ad una “ta” ina sostegno delle “categorie commerciali ed imprenditoriali” e “contro le chiusure imposte alle attività commerciali”. Così in una nota ladi. “A differenza di quanto affermato e diffuso sui social, però, si segnala che, con formale ...

Adnkronos : @VittorioSgarbi in piazza coi #Ristoratori a #Montecitorio per protesta #ioapro. 'Non ho visto violenza'. - filippo51174 : RT @IlPrimatoN: L’esasperazione dei presenti durate le manifestazioni di #IoApro è lo specchio reale di una popolazione che non solo si ved… - CaioGCM : RT @IlPrimatoN: L’esasperazione dei presenti durate le manifestazioni di #IoApro è lo specchio reale di una popolazione che non solo si ved… - TytoAlb82433730 : RT @IlPrimatoN: L’esasperazione dei presenti durate le manifestazioni di #IoApro è lo specchio reale di una popolazione che non solo si ved… - Italia00000 : RT @IlPrimatoN: L’esasperazione dei presenti durate le manifestazioni di #IoApro è lo specchio reale di una popolazione che non solo si ved… -