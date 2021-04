Prima gli Emirati, ora la Turchia. Dove va la Libia di Dabaiba? Gli effetti per l’Italia (Di domenica 11 aprile 2021) Il primo ministro libico, Abdelhamid Dabaiba, lunedì sarà in Turchia alla testa di una delegazione composta da 14 ministri del suo governo (Esteri, Economica, Petrolio, Edilizia e Ricostruzione tra loro) e un altro paio di dozzine di notabili di vario genere (tra cui il capo di stato maggiore militare è il governatore della Central Bank of Libya). Un incontro che arriva mentre la nuova autorità esecutiva onusiana prende slancio, visita che fa da culmine a una serie di appuntamenti internazionali che hanno visto Dabaiba ricevere diversi leader tra cui l’Italiano Mario Draghi. La Turchia è un paese cruciale per la Libia, e se siamo al punto in cui il governo di unità nazionale prodotto dal Foro di dialogo è entrato adesso in piena fase operativa è grazie a Ankara. I turchi sono entrati ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) Il primo ministro libico, Abdelhamid, lunedì sarà inalla testa di una delegazione composta da 14 ministri del suo governo (Esteri, Economica, Petrolio, Edilizia e Ricostruzione tra loro) e un altro paio di dozzine di notabili di vario genere (tra cui il capo di stato maggiore militare è il governatore della Central Bank of Libya). Un incontro che arriva mentre la nuova autorità esecutiva onusiana prende slancio, visita che fa da culmine a una serie di appuntamenti internazionali che hanno vistoricevere diversi leader tra cuino Mario Draghi. Laè un paese cruciale per la, e se siamo al punto in cui il governo di unità nazionale prodotto dal Foro di dialogo è entrato adesso in piena fase operativa è grazie a Ankara. I turchi sono entrati ...

