Premier League 2020 2021 | tris Arsenal a Bramall Lane | superato 3-0 lo Sheffield United

(Di domenica 11 aprile 2021) L’supera con un secco 0-3 lonel match valido per il posticipo della trentunesima giornata di. I Gunners passano agrazie alle firme di Lacazette (doppietta) e Martinelli. Riscattato in parte il passo falso contro lo Slavia Praga e la piallata subita settimana scorsa dal Liverpool: gli uomini di Arteta salgono a quota 45 punti, ma resta proibitivo l’obiettivo Europa, dato che il Chelsea quinto è distante nove lunghezze. I padroni di casa, invece, sono sempre più ultimi in classifica: l’aritmetica retrocessione è a un passo. GLI HIGHLIGHTS DI0-3 (VIDEO) SportFace.

Il Manchester United batte 3 - 1 in rimonta il Tottenham in un incontro della 31/a giornata die rafforza il suo secondo posto in classifica, grazie anche alla sconfitta del Leicester in casa del West Ham. Il 3 - 2 dei londinesi li porta al quarto posto a 55 punti, a - 1 proprio .... La più classica è quella della sera, Brighton - Everton. Ancelotti è a cinque punti dall'Europa, deve recuperare match e arriva da un punto su tre gare. Non la salute in persona, ...In Premier League, torna a sorridere l'Arsenal di Arteta. I Gunners, sconfiggono lo Sheffield grazie ai gol di Lacazette e Martinelli.L’Arsenal supera con un secco 0-3 lo Sheffield United nel match valido per il posticipo della trentunesima giornata di Premier League 2020/2021. I Gunners passano a Bramall Lane grazie alle firme di ...